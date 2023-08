San Giovanni Eremita riconosciuto e proclamato patrono della Valle del Fortore.

Ce lo siamo chiesti tutti, sottovoce, come per paura che questo momento non potesse mai arrivare. Abbiamo atteso e sperato, mentre la devozione per Lui è da secoli un continuo crescendo e nell'aria una strana sensazione, qualcosa di bello da tenere dentro, ma di troppo forte da non tirare fuori e di inspiegabile a parole ci sussurrava che sì, i tempi erano ormai sempre più maturi per oltrepassare quei limiti che quasi sempre hanno poco a che vedere con Dio, con la fede, coi battiti del cuore di ogni uomo.



Perché ci sono ragioni del cuore che il cuore non conosce.

Perché San Giovanni Eremita il nostro Fortore lo ha scelto tutto e tutto lo ha infinitamente amato. Ne ha celebrato ogni essere vivente, ogni pietra, ogni sentiero, ogni filo d'erba. Non esiste un luogo da dove la sua preghiera non abbia raggiunto il cielo.



Ed ora sì, ci siamo e possiamo finalmente gridarlo forte:

SAN GIOVANNI EREMITA È PATRONO DELLA VALLE DEL FORTORE.



A seguito di una domanda presentata il 20 maggio 2017 da don Pierpaolo Marucci - Parroco di Foiano di Val Fortore - , ed inoltrata al Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti dall'Arcivescovo Mons. Felice Accrocca con la firma dei Vescovi: Sua Ecc. Giancarlo Bregantini, Arcivescovo di Campobasso – Bojano, Sua Ecc. Giuseppe Giuliano, Vescovo di Lucera – Troia, Sua Ecc. Sergio Melillo, Vescovo di Ariano Irpino –Lacedonia, San Giovanni Eremita è stato riconosciuto e proclamato patrono della Valle del Fortore.



E così siamo pronti a celebrare questo adorabile Uomo di Dio. Ancora una volta ci stringeremo sotto la sua protezione come siamo soliti fare a Mazzocca ogni 24 Giugno da quasi mille anni a questa parte. Stavolta però in un abbraccio molto più grande perché quelle Sante braccia d'ora in avanti avvolgeranno davvero ogni figlio delle terre da lui vissute.



Mazzocca ha da sempre una luce che attira ogni fedele smarrito. È silenzio, ritrovo, speranza, pace partenza, ritorno. Ed è San Giovanni Eremita il faro che ci indica la via, che ci dice chi siamo e da dove veniamo, e con la sua costante opera, illumina il nostro cammino, ora bello più che mai.



San Giovanni Eremita è ufficialmente riconosciuto dal Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, patrono della Valle del Fortore. Il decreto della Congregazione vaticana presieduta dal Prefetto, Signor Cardinale Mons. Arthur Roche, del 25 Aprile 2023, sarà annunciato ufficialmente, nel Santuario Diocesano di Santa Maria del Gualdo e San Giovanni Eremita a Foiano di Val Fortore, dal Signor Cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, sabato 26 agosto 2023.



Ci diamo appuntamento a mercoledì 23 Agosto per iniziare il triduo di preparazione a San Giovanni Eremita, con una celebrazione presieduta dal vicario generale della diocesi di Ariano Irpino- Lacedonia, Don Antonio Blundo.

Seguiranno le celebrazioni il 24 e 25 Agosto sempre presiedute dai vicari generali delle diocesi interessate, Don Antonio Arienzale e Don Donato D'Amico e arriveremo così a Sabato 26 Agosto 2023:

una data che farà la storia di un popolo e di un uomo che li ha scelti.



