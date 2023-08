La Rebecca abbandonata, senza acqua e nei rifiuti

Molto rumore per nulla. In pompa magna e' stata posta una statuetta in bronzo come abbellimento di una vasca- fontana situata nella villetta comunale, in piazza Unità D'Italia. La statuetta è stata battezzata con un nome biblico, Rebecca alla fonte. Alla inaugurazione con la benedizione di Don Onofrio, erano presenti il Sindaco, Daniele Saia, l'assessora Gennarelli e Petrecca, consigliere comunale . A distanza di pochi giorni, l'acqua della fontana non sgorga piu', e la vasca e' diventata ricettacolo di rifiuti. Tutto questo sembra si sia verificato perchè vi è una perdita di acqua nella vasca.

E Rebecca adesso appare in tutta la sua solitudine e nella sporcizia