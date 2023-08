Poco dopo le 9 di oggi un furgone mentre era in transito nel territorio di Castiglione Messer Marino è andato a fuoco. Tempestivo l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco di Agnone (IS) che dista a pochi chilometri dal comune citato e delle squadre del Comando di Chieti, competenti per territorio. Fortunatamente danni limitati e nessun ferito.