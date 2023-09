Molise, prezzi medi carburanti ancora in salita

Non si arresta in Molise l'andamento al rialzo dei prezzi medi dei carburanti.

E' quanto emerge dal confronto con il report pubblicato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) lo scorso 1/o agosto e quello di oggi 7 settembre.

A inizio agosto per un litro di benzina (self) occorrevano mediamente 1,914 euro, 1,769 per il gasolio (self). Oggi il prezzo medio della benzina è fissato a 1,973 euro, mentre quello del gasolio è 1,884. Dalla mappa dei prezzi medi di oggi nelle varie regioni, il Molise si colloca nella parte medio alta. Costi maggiori per un litro di benzina (self) si registrano solo in Basilicata (1,988), Calabria (1,987), Liguria (1,985), Puglia (1,983), Sardegna (1,985), Valle d'Aosta (1,981) e Provincia autonoma di Bolzano (1,999).