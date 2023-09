Terremoto a Napoli oggi, forte scossa avvertita in tutta la cittÃ : magnitudo 3.8, epicentro Solfatara

Una forte scossa di terremoto ha fatto sussultare Napoli e i Campi Flegrei intorno alle 19.45 di oggi.

Si tratta di una delle scosse più forti degli ultimi 20 anni: magnitudo 3.8, epicentro Solfatara a 2.5 km di profondità nella zona Pisciarelli, secondo le prime stime dell'Ingv.

Tam tam sui social e tanta paura in città. Lo sciame sismico susseguente, ai Campi Flegrei, è stato avvertito in gran parte di Napoli, soprattutto nella zona più vicina a Pozzuoli. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le zone in cui lo sciame è stato avvertito maggiormente sono Posillipo, Fuorigrotta e Vomero.