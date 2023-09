SERIE D - Esordio a Fano per il Vastogirardi, finisce 0-0

Nemmeno il tempo di iniziare e subito il Fano pericoloso, conclusione a porta che però non porta a nulla in quanto in precedenza era stato segnalato fuorigioco. Caon e Fontana al quinto minuto provano a mettere in difficoltà la retroguardia di casa ma la palla finisce tra le braccia di Guerrieri. Tenkorang a terra causa un calcione dell'avversario, il gioco può riprendere. Il Vastogirardi prova a prendere il pallino del gioco, Iacullo conquista un calcio d'angolo battuto da Antogiovanni, palla tra le braccia del portiere.

Al 27' si fa rivedere il Fano, calcio d'angolo battuto maldestramente con i difensori del Vastogirardi che spazzano la palla. Una bella ripartenza del Fano, un bell'intervento difensivo di Acunzo che allontana la palla ma Brunetti la raccoglie, calcio e pallone di poco a lato. Conclusione del Vastogirardi al 28' con Caon. il tiro non sortisce gli effetti sperati. Punizione pericolosa del Fano all'esterno dell'area di rigore, croos di Gonzalez e contropiede non sfruttato dal Vastogirardi. Subito pericoloso il Vastogirardi con Antogiovanni, Guerrieri la smanaccia in angolo con una prodezza. Clamorosa occasione da gol per il Fano con Riggioni su assist di Tenkorang, Caravano attento blocca il pallone e lo fa suo, tutto questo al minuto 8 della ripresa.

L'estremo difensore gialloblù interviene su un pallone pericoloso arrivato in area di rigore. Al 25' della ripresa, entrambe le compagini cambiano ma nessuna delle due trovano l'arma vincente dalla panchina. Una bella triangolazione Pavone - Brunetti, Iacullo al tiro manca di poco la rete del vantaggio. Vicinissima la rete locale con Mancini da palla inattiva battuta da Zingaretti. Sfiora il vantaggio nuovamente il Fano da calcio d'angolo, palla di poco sulla traversa. A 30 secondi dalla fine Ceccuzzi tenta un tiro che lampisce il palo. Finisce 0-0, una buona prestazione da parte dei gialloblù.

ALMA JUVENTUS FANO 0-0 VASTOGIRARDI

MARCATORI:

AMMOMITI: Acunzo(V), Salatino(V), Antonioni(F)

RECUPERO: 3' PT, 5' ST.

Le formazioni ufficiali di Alma Juventus Fano - Vastogirardi

ALMA JUVENTUS FANO: Guerrieri,Pensalfini(29' st Badan),Riggioni, Urbinati,Mancini,Tomassini,Zanni(44' st Antonioni),Gonzalez(37' st Zingaretti),Tenkorang,Brunetti(24' st Allegrucci),Roberti(29' st Malshi).

A DISPOSIZIONE:Saponaro,Esposito,Antonioni,Paszynski.

ALLENATORE: SCORSINI Marco.

VASTOGIRARDI: Caravano,Pavone(45'+4 Anzalone),Ruggieri,Visani,Panaro(14' st Tocco),Acunzo,Antogiovanni(14' st Brunetti),Iacullo,Salatino(44' st Ceccuzzi),Fontana,Caon(32' st Ferrara).

A DISPOSIZIONE: Nappo,Minchillo,Antinucci,Ferrara,Iacovetta.

ALLENATORE: BIFINI Alessio.