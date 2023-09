Il corto sulla Bcc Abruzzi e Molise scritto e diretto da Tonino di Ciocco e Andrea Cacciavillani vince due premi importanti

“Il sogno diventa futuro” il cortometraggio che racconta la storia della Bcc Abruzzi e Molise e del suo fondatore, Don Epimenio Giannico e presentato in occasione dei festeggiamenti per i 120 anni della banca, ha vinto il premio come miglior regia e migliore fotografia all’Indo French International Film Festival. Il progetto cinematografico è della Moscacieca Produzioni che racconta le origini della banca, nata nel 1903 grazie all’intuizione di Don Epimenio Giannico che fondò la Cassa Rurale Cattolica dei Depositi e Prestiti San Francesco D’Assisi di Atessa. Il sacerdote fu spinto dal contesto in cui vivevano i contadini e gli artigiani in quel tempo, dilaniati dalla povertà e dall’usura. Nel cortometraggio si percepisce benissimo lo spirito di Don Epimenio, il suo coraggio la sua capacità di coinvolgere altri sacerdoti ed alcuni personaggi di Atessa per convincerli che la Banca poteva rappresentare una soluzione ai problemi ma anche diventare propulsore di sviluppo sociale, morale ed economico. La forza di allora della Banca era data da valori come mutualità, solidarietà, cooperazione. Gli stessi valori che la Banca ha oggi, ben 120 anni dopo.

La notizia del riconoscimento per il cortometraggio scritto e diretto da Tonino di Ciocco e Andrea Cacciavillani, è stata accolta con grande soddisfazione dai vertici della Banca, in particolare dal direttore generale Fabrizio Di Marco che, sin dall’inizio, si è impegnato per la realizzazione del film. Per vedere la versione integrale cliccare qui: