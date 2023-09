Finanziamento al comune di Agnone per il bando: “LINK! Connettiamo i giovani al futuro”, interventi locali sui giovani NEET

Il Comune di Agnone ha risposto all’avviso pubblico “LINK! Connettiamo i giovani al futuro promosso dall'ANCI con finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto è rivolto ai NEET (Not in Education, Employment or Training), ossia giovani tra i 15-29 anni che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in alcun programma di formazione attraverso azioni di orientamento, formazione e tirocini lavorativi.

Nella fase di valutazione dei progetti il Comune si è classificato al terzo posto in Italia, ottenendo il finanziamento che permetterà di sviluppare il progetto.

Il progetto in particolare è volto a:

- Mappare il fenomeno dei NEET sul territorio per comprendere a fondo la dimensione del problema;

- Migliorare e adeguare le capacità degli operatori istituzionali affinché possano favorire i talenti e promuovere la nascita di imprese giovanili dedicate ai NEET.

- Orientare 20 giovani NEET alla scoperta delle proprie aree di forza, incoraggiandoli a sviluppare il loro potenziale;

- Favorire ed attivare esperienze lavorative per questi giovani, offrendo loro opportunità concrete per l'inclusione sociale ed economica.

Siamo orgogliosi di avviare un'iniziativa concreta che mira da un lato a orientare i giovani verso il futuro, dall'altro a orientare il territorio verso l'innovazione portata dalle nuove generazioni.

