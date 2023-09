Agnone-Consiglio comunale, dimissioni dalla carica di consigliera di Pina Catauro e surroga per il primo dei non eletti, Paolo Di Pietro

Trapelano voci dai corridoi comunali su eventuali imminenti dimissioni della consigliera Pina Catauro che porterebbero alla carica di consigliere comunale in surroga della consigliera dimissionaria, il primo dei non eletti nella lista Nuovo Sogno Agnonese, Paolo Di Pietro . Le dimissioni della consigliera Catauro sembrerebbero legate a motivi personali. Paolo di Pietro 28 anni, avvocato, nelle elezioni comunali del 2022 totalizzà 142 voti, sembrerebbe disponibile ad entrare in consiglio.

Verrebbe a mancare in consiglio una rappresentanza femminile ma che non inficerebbe la percentuale obbligatoria relativa alle quote rosa nella composizione della giunta, dove nulla verrebbe a modificarsi in fatto di rappresentanza di genere.

Ci si chiede se l'avvicendamento Catauro-Di Pietro puo' in qualche modo portare anche ad un rimpasto nella giunta.