ATM:Â  continua la vergogna del mancato pagamento ai lavoratori.La denuncia dei sindacati

Vorremmo tanto disattendere questo appuntamento mensile che ci obbliga a sgranare un rosario infinito di denunce verso ATM che sistematicamente ogni mese continua a non pagare gli stipendi ai lavoratori. Vorremmo poter fare invece un comunicato per dire che finalmente ogni ruolo viene rispettato, che l’impresa paga correttamente i lavoratori e che questi continuano a offrire un servizio importante alle comunità molisane. La realtà invece è molto diversa e ci parla di mancate assunzioni di responsabilità, ci parla di indifferenza, di insensibilità, di lontananza dai problemi reali delle persone vere quelle che vivono del loro lavoro, quelle persone che pagano i ritardi con difficoltà a saldare bollette, affitti, mutui. Oggi prende inizio il nuovo anno scolastico e chissà quanti lavoratori ATM hanno avuto difficoltà a comprare libri, cancelleria e tutto l’occorrente per avviare i loro figli a scuola. Se lo sarà chiesto l’azienda? Si sarà posto il problema di salvaguardare il sacrosanto diritto all’istruzione dei figli dei propri dipendenti? Pensiamo di no considerato che ad oggi lo stipendio di agosto ancora non viene accreditato ai lavoratori, pensiamo che ancora una volta si palesa sotto gli occhi di tutta l’opinione pubblica l’immagine di un’azienda piegata solo sui propri interessi e lontana milioni di anni luce dal contesto entro il quale opera. E tutto questo noi lo definiamo vergognoso.

Campobasso, 14 settembre 2023

FILT CGIL MOLISE (Lucia Merlo) – FIT CISL MOLISE (Simone Vitagliano)