Nuova risonanza magnetica per l'ospedale di Vasto

L'impegno ad acquistare la nuova Risonanza era stato preso dal direttore generale della Asl, Thomas Schael, durante il periodo più complicato della pandemia. Completata l'installazione a Vasto, si passerà a eseguire i lavori all'ospedale di Lanciano per installare un'identica risonanza magnetica che la Asl ha acquistato anche per i pazienti del "Renzetti".

"Con la nuova macchina - spiega il direttore della Radiologia di Vasto, Maria Amato - ovviamente continueremo a fare esami di neuroradiologia e sull'apparato osteoarticolare, ma potremo anche estendere l'osservazione ad altri distretti, in particolare all'addome e al cuore. Completeremo in tal modo un percorso che avevamo già avviato con le coronaro-TC, costituendo di fatto un centro di studio dedicato alle patologie del cuore.

In questo percorso di crescita potremo avvalerci della consolidata sinergia con l'istituto di Radiologia dell'ospedale di Chieti, diretto dal professor Massimo Caulo".