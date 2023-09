Vincenzo Scarano,Consigliere Provinciale con delega ai “Rapporti con le Istituzioni Scolastiche di Agnone:”Buon lavoro alla dirigente, agli studenti, alle famiglie per il nuovo anno scolastico"

Il messaggio di auguri di Vincenzo Scarano, Consigliere Provinciale con delega ai “Rapporti con le Istituzioni Scolastiche di Agnone," alla dirigente, agli studenti e loro famiglie, per un buon anno scolastico:

"Alla Dirigente scolastica dell'Istituto Omnicomprensivo G.N. D'Agnillo di Agnone Prof.ssa Maria Rosaria Vecchiarelli, al personale della Scuola, agli alunni e alle loro famiglie, con l'inizio dell'anno scolastico desidero rivolgere un cordiale saluto e i migliori auguri di buon lavoro a tutti voi, ciascuno nel ruolo in cui opera.

Colgo, inoltre, l'occasione per ringraziare la Dirigente scolastica per la professionalità e l'entusiasmo con cui ha inaugurato il suo incarico ad Agnone rendendomi da subito partecipe delle iniziative volte a tutelare e a promuovere l'offerta formativa del nostro Istituto, soprattutto nel momento in cui l'edificio scolastico del Liceo Scientifico di pertinenza della Provincia ha aperto le porte agli alunni della Scuola Primaria.

Confermo che la nostra Amministrazione Provinciale presieduta dall'Avv. Alfredo Ricci, sta mostrando attenzione per la Scuola di Agnone, anche con riferimento ai cospicui investimenti relativi ai lavori che, a breve, interesseranno gli impianti sportivi dell’ITIS di Agnone i cui dettagli saranno meglio illustrati in seguito."