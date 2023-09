Zone Franche Doganali, lunedì l’appuntamento con le aziende molisane

CAMPOBASSO. Si terrà lunedì 18 settembre alle ore 11.30 presso l’ex GIL il seminario informativo sulle Zone Franche Doganali organizzato dall’assessorato alle Attività Produttive.

All’incontro, oltre all’assessore Andrea Di Lucente, sarà presente anche il commissario ZES, Manlio Guadagnuolo.

L’incontro è finalizzato ad illustrare i termini del bando legato alle Zone Franche Doganali in scadenza il prossimo 30 settembre, ma anche le novità che sono in cantiere per supportare le aziende verso la Zona Economica Speciale unica appena varata dal governo. Da qui l’importanza di un incontro che sarà il primo di una lunga serie di appuntamenti dedicati al mondo economico.

“Le aziende e le attività produttive in senso lato sono la spina dorsale della Regione, oltre che l’unico modo per vivacizzare l’economia molisana. Non possono essere lasciate a se stesse, anzi. Per questo motivo abbiamo deciso di partire dalle Zone Franche Doganali per iniziare a riallacciare un rapporto più stretto con gli imprenditori” ha spiegato l’assessore, Andrea Di Lucente.

Le aziende, quindi, sono invitate a partecipare all’incontro di lunedì. A seguire verrà diramato il calendario dei successivi appuntamenti.