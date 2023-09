Castelpetroso celebra il 50° anniversario dell’Addolorata Patrona del Molise e il 133° della prima pietra della Basilica

Un raggio di luce illumina il passato mentre ci apprestiamo a celebrare il 50° Anniversario della proclamazione della Beata Vergine Addolorata Patrona del Molise e il 133° anniversario della posa della prima pietra della Basilica di Castelpetroso, una struttura magnifica che incarna la bellezza, la devozione e la storia di questa comunità.

Il 28 settembre è infatti la data che ricorda la posa della prima pietra per l’edificazione del Santuario ad opera del Vescovo Francesco Macarone Palmieri nel 1890, eretto a Basilica minore nel settembre del 2013 (di cui ricorre il decennale di elevazione a Basilica). Nella storia di Castelpetroso, questo giorno rappresenta il simbolo di un'epoca di determinazione e sacrificio, quando i sogni di una comunità si materializzarono sotto forma di pietra e architettura. La Basilica di Castelpetroso non è solo un luogo di preghiera, ma un'opera d'arte vivente, un faro di spiritualità e una tappa obbligata per i viaggiatori in cerca di bellezza e ispirazione

La struttura neogotica della basilica, con i suoi dettagli intricati e la sua maestosità, cattura l'immaginazione di tutti coloro che vi pongono piede. La facciata, una sinfonia di architettura, è un'opera d'arte in sé. Ogni pietra racconta una storia di passione e fede. Un anniversario così speciale merita dunque celebrazioni altrettanto straordinarie. Programma denso di appuntamenti per i festeggiamenti di settembre, il settenario in onore della Vergine Addolorata inizierà sabato 16 settembre per concludersi venerdì 22. Ogni giorno i devoti di alcune parrocchie molisane e dei pellegrinaggi storici, da sempre legati al Santuario, guideranno il settenario e la celebrazione a seguire. Sabato 24 settembre 2023 alle ore 17.00 i pellegrini saranno accolti dal rettore della Basilica, don Fabio di Tommaso, con la consueta cerimonia di dono dell’olio alla lampada votiva che arde perpetuamente ai piedi della Madonna. Quest’anno la comunità di Oratino donerà l’olio alla Patrona del Molise.

Seguirà come da tradizione una fiaccolata da Guasto di Castelpetroso verso il luogo delle apparizioni con celebrazione Eucaristica alle ore 21.00. La vigilia si concluderà con i fuochi pirotecnici offerti dalla comunità di Castelpetroso. Domenica 24 settembre 2023 alle ore 11.30 Solenne Pontificale presieduto da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. GianCarlo Maria Bregantini alla presenza di Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Claudio Palumbo, Vescovo di Trivento.

La cerimonia sarà introdotta alle ore 11.00 dalla Fanfara dei Carabinieri e si svolgerà alla presenza di fedeli, pellegrini e devoti, autorità civili, militari e amministratori locali e regionali. Nel pomeriggio la Via Matris, la Coroncina e la Solenne Celebrazione alle ore 17.00 introdotta nuovamente dalla Fanfara dei Carabinieri. Cenni storici. Data le asperità del luogo, non facilmente accessibile, nel settembre 1888 si decise di costruire il Santuario verso la base del monte; la prima pietra fu posta il 28 settembre 1890 alla presenza di circa trentamila fedeli, in un’atmosfera di fede e di gioia.

Il Santuario dell’Addolorata fu costruito grazie alle offerte dei fedeli. Il grande impegno architettonico dell’opera, la povertà della zona e della diocesi fece sì che per la costruzione si alternarono tempi di intenso lavoro. Il Santuario fu infatti finito e consacrato il 21 settembre 1975. Sul luogo delle apparizioni, invece nel 1948 fu eretta una cappella in pietra