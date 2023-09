Covid: Molise, contagi in aumento

Anche il Molise continua a registrare un costante aumento dei casi di positività al Covid-19.

E' quanto emerge dal report pubblicato dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem).

In una settimana il numero dei contagiati è salito di circa 100 unità.

L'8 settembre erano 244, 335 quelli del 14 settembre, di cui 218 in provincia di Campobasso, 113 in quella di Isernia e 4 di altre regioni. Nella giornata di ieri si è registrato anche il decesso di un paziente di Isernia che fa salire a 743 il numero totale delle vittime da inizio pandemia. Sono 8 i pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, nessuno in terapia intensiva. In crescita anche il numero degli asintomatici a domicilio (314), una settimana fa erano 225.