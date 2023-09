Responsible Research Hospital,insediato Comitato scientifico

ll Rettore dell'Università del Molise, Luca Brunese, è stato nominato presidente del Comitato scientifico del 'Responsible Research Hospital', organismo che si occuperà di coordinare l'attività didattica e scientifica della struttura sanitaria di Campobasso e, nel contempo, dare impulso alle attività cliniche, puntando ad aumentare sempre di più la qualità dell'offerta sanitaria.

Ne fanno parte personalità di spicco del mondo accademico e scientifico di rilievo internazionale: Giuseppe Petrella, presidente dell'European-Asia society surgical oncology (Euasso) e dell'Irccs 'Crob' di Rionero in Vulture (Potenza) e membro del Consiglio 'Sbarro health research organization' (Shro) Italia, che assumerà anche il ruolo di coordinatore dei progetti strategici dell'ospedale, Antonio Giordano, presidente della Shro, centro di eccellenza mondiale per la ricerca sui tumori con sede a Philadelphia (Usa), Francesco Schitulli, presidente nazionale della Lega italiana per la lotta ai tumori (Lilt) e direttore della Breast Unit del 'Mater Dei Hospital' di Bari, Alfredo Budillon, direttore scientifico dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori 'Fondazione Giovanni Pascale' di Napoli e Antonio Di Carlo, direttore dell'unità di Chirurgia, trapianti di rene, fegato e pancreas e donazione da viventi della 'Lewis Katz School of Medicine' della Temple University di Philadelphia.

"La nomina del nuovo Comitato scientifico - è stato detto - è il primo passo verso l'attuazione di un progetto sanitario più ampio che vede il paziente al centro di un nuovo percorso di cura con terapie strumentali e personalizzate di ultima generazione".

"Responsible Research Hospital - ha spiegato il presidente, Stefano Petracca - è il luogo dove l'innovazione sanitaria diventa tangibile, sia per i pazienti che per i medici, e dove ricerca e formazione, grazie alla collaborazione con il mondo universitario, diventano la chiave per formare i medici di domani e dare una nuova prospettiva al futuro".