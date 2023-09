It-Alert ore 12: Ãˆ giunto puntuale sui telefonini il messaggio per la simulazione di una emergenza

Il messaggio è arrivato forte e chiaro a mezzogiorno in punto, accompagnato da un suono di allerta generato dal sistema di emergenza di allarme pubblico del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Test in Molise dunque oggi perannunciato nei giorni scorsi dalla Protezione Cvile, che ha organizzato diverse postazioni di controllo, una delle quali in piazza Muncipio a Campobasso.

Come noto, nel messaggio è presente anche il link di accesso al sondaggio di funzionalità, oppure potrete accedervi dal seguente link: www.it-alert.it. Allo stesso link anche numerosi documenti e informazioni, che illustrano il sistema.

Il servizio è anonimo, gratuito e non utilizza dati personali.

IT-alert è in fase di sperimentazione. Una volta operativo, il Servizio Nazionale della protezione civile integrerà le modalità di informazione e comunicazione già previste per informare la popolazione allo scopo di favorire l’adozione delle misure di autoprotezione in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento.