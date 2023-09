Oggi al Civitelle l'esordio in Eccellenza molisana di Fantilli e Maroncelli

Oggi alle Civitelle di Agnone l'esordio in Eccellenza Molisana di due ragazzi agnonesi provenienti dal settore giovanile. La partita di di Coppa Molise dell'Agnonese con il Sesto Campano è stata l'occasione. I ragazzi sono : Fantilli Daniel classe 2007 e Maroncelli Mario classe 2006. I ragazzi a parte un briciolo di emozione iniziale hanno affrontato la gara con grinta senza alcun timore, disputando una personale gara sostanzialmente positiva.



In bocca al lupo da parte di tutta la società per un glorioso cammino calcistico