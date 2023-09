21/09/2023 : In mattinata un incidente tra due auto ha provocato due feriti sulla SS158 all’altezza del bivio per Cerro al Volturno. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco della sede Centrale di Isernia. La strada durante le operazioni di soccorso è stata chiusa momentaneamente al traffico con l’ausilio delle Forze dell’Ordine e dell’Anas. I due feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario per le cure del caso.