Bergamo, questa mattina è nata Antea Del Papa. Benvenuta!

Questa mattina, 21 settembre 2023, alle ore 3.58 presso l'Ospedale Bolognini di Seriate (BG) è nata Antea Del Papa per la gioia della mamma Maria Rosaria (Mary) D'Alterio, del papà Simone e della sorellina Flaminia!



Gli auguri affettuosissimi giungono da parte di tutta la famiglia che si tinge per la seconda volta di rosa!

Ecco il messaggio dei genitori: "Non vogliamo essere i migliori genitori del mondo ma proviamo ad essere dei buoni genitori mettendo cuore e anima per le nostre due principesse"

Benvenuta Antea da Altomolise.net