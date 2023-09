Dimissioni consigliera Catauro, Surroga della consigliera dimissionaria, costituzione di ATS per Agnone Capitale italiana della cultura

Domani 22 settembre 2023 alle ore 19 è stato convocato il consiglio comunale di Agnone presso la sala consiliare di Palazzo San Francesco. All'ordine del giorno due punti.

Al primo punto la ratifica delle dimissioni della consigliera di maggioranza Pina Catauro, e successiva surroga per il primo dei non eletti nelle liste di Nuovo Sogno Agnonese. Il testimone passerà a Paolo Di Pietro.

Al secondo punto la costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la patecipazione del comune di Agnone al bando di selezione per la Capitale della cultura italiana 2026

A tal proposito il comune di Agnone ha pubblicato un Avviso Pubblico per l’acquisizione di Manifestazioni di Interesse volte all’individuazione di partner interessati a partecipare alla costituzione dell’ ATS

"Entro il 27 settembre 2023, pena l’esclusione dalla procedura di selezione, i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di Comuni, che hanno presentato manifestazione di interesse alla partecipazione al bando, così come previsto dal comma 1, perfezionano la propria candidatura redigendo e inviando un dossier di candidatura.



Per questa ragione è fondamentale procedere a costituire una forma stabile di co-progettazione e cooperazione per la realizzazione degli eventi culturali previsti nell’ambito del Programma di Attivitá “AGNONE 2026: Fuoco, dentro. Margine al Centro”, realizzato nel quadro del Progetto che sostiene la Candidatura di Agnone come Capitale della Cultura Italiana 2026.



Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare la collaborazione saranno oggetto di specifici accordi esecutivi, volti a disciplinare organicamente i rapporti tra le Parti."