L'Ostello ristrutturato e finemente arredato riapre a breve alle attivita' ricettive

A seguito dell'asta pubblica per la gestione ventennale dell'Ostello di Agnone situato in in via Alfieri, a ridosso di Piazza Plebiscito, una delle più belle e antiche piazze agnonesi, la struttura è stata affidata e data in locazione ad alcune cooperative risultate uniche vincitrici del bando e precisamente la “C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS Cooperativa Sociale” - Via Dei Castelli Romani 18, 00079 Rocca Priora (RM) con sedi operative in Via Libero Testa n° 15, 86170 ISERNIA

Il famoso Ostello verrà riaperto a breve, molto probabilmente i primi di dicembre. Sono stati eseguiti tutti i lavori previsti dal capitolato dell'asta pubblica e sarà riaperto con arredi raffinati, pronto ad accogliere turisti italiani e stranieri.

L'asta pubblica poneva a carico del locatario la voltura di tutte le utenze (elettriche, idriche, telefoniche, ecc.), con spese a proprio carico, la stipula dei contratti e le autorizzazioni tecniche, commerciali, necessarie per l’avvio dell'attività, nonché la fornitura e la messa in posa di arredi, impianti, attrezzature mobili e di beni di uso quotidiano e la destinazione d'uso non potrà essere altro che quella prevista in via esclusiva cioè “esercizio di attività di tipo ricettivo”.

Il canone di locazione è costituito dal canone annuo fisso a favore del Comune che l'aggiudicatario ha offerto in sede di gara, in aumento sui canoni annui a base d'asta così fissati: €.2.000,00 per il primo anno;

€.3.000,00 per il secondo anno;

€.4.000,00 a partire dal terzo anno. A partire dal quarto anno, il locatario dovrà versare una percentuale sul fatturato pari al 5% Il canone annuo e la percentuale sui profitti dovranno essere corrisposti con cadenza annuale, entro e non oltre il primo trimestre dalla chiusura dell’esercizio, secondo le modalità che saranno indicate dall’Ente.