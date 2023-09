Eventi: A Lâ€™Aquila il XIII Cammino Interregionale delle Confraternite, in 400 a San Bernardino

A 17 anni dalla ricca giornata di Cammino Confraternale, svoltasi a L’Aquila il 22 ottobre 2006, il Coordinamento Interregionale di Abruzzo e Molise della Confederazione Nazionale delle Confraternite d’Italia, rappresentato dal Coordinatore dott. Augusto Sardellone, dopo i lunghi anni del post terremoto, in cui il desiderio di un ritorno si è potuto manifestare solo con una vicinanza spirituale oltre alla materiale solidarietà assicurata nei primi tempi della tragedia, e dopo il triste triennio interessato dalla pandemia, ha potuto scegliere di nuovo L’Aquila quale sede del XIII Cammino Interregionale.

Perciò domenica prossima, 24 settembre 2023, si raduneranno nella città di Celestino V, le Confraternite abruzzesi e molisane, sotto l’egida della Confederazione Nazionale delle

Confraternite delle Diocesi d’Italia, rappresentata dal Presidente nazionale Dott. Rino Bisignano, per vivere insieme una giornata di incontro, di fraternità, di cammino e di preghiera fra persone che vogliono testimoniare la comunione di confratelli appartenenti alla medesima esperienza di fede, porgendo anche un pegno di testimonianza verso la città ospitante e verso le persone che incontreranno lungo il Cammino, dando loro la manifestazione di Chiesa che vive in mezzo alla gente.



I circa 400 confratelli che arriveranno, unitamente alle Confraternite presenti nell’Arcidiocesi aquilana, si ritroveranno inizialmente, intorno alle ore 10,00, nella Basilica di San Bernardino da Siena dove, accolti dai Frati Minori e dal Priore della aquilana Confraternita della Madonna del Carmine, Luciano De Iacobis, dopo un momento di preghiera e di affidamento della giornata al santo senese, guidato da Sua Ecc.za Michele Pennisi, assistente nazionale delle Confraternite e Arcivescovo Emerito di Monreale, si organizzeranno per la partenza, prevista intorno alle ore 11,00.

Quindi con i loro tipici abiti colorati e i relativi stendardi le Confraternite inizieranno il loro cammino, nel percorso di Via S. Bernardino - Quattro Cantoni - Corso Vittorio Emanuele - Capo Piazza - Corso Federico II - Viale Francesco Crispi - Viale Collemaggio, dando il segno metaforico della vita che cammina verso la patria celeste, verso la casa del Padre, incontro al Signore che viene.



Questa XIII edizione in realtà assume anche la forma di Pellegrinaggio verso la Basilica che custodisce le sacre spoglie del Papa del Perdono, molisano per nascita e abruzzese per incoronazione, al quale i confratelli renderanno omaggio al loro arrivo in basilica, per poi partecipare alla S. Messa della XXV domenica del Tempo Ordinario presieduta dall’Arcivescovo Metropolita di L’Aquila, Sua Em.za Cardinale Giuseppe Petrocchi, concelebrata dall’Arcivescovo Pennisi e dagli Assistenti ecclesiastici dei vari sodalizi e animata dalla Corale Sant’Antonio di L’Aquila diretta dal M° Alberto Martinelli.



Nel pomeriggio i Confratelli si ritroveranno, alle ore 16,45 nella Chiesa di S. Maria del Suffragio, per visitare la Cappella della Memoria per pregare per i defunti nel terremoto del 6 aprile 2009 e per la preghiera di fine giornata, guidata dall’Arcivescovo Pennisi, davanti alla sacra immagine della Salus Populi Aquilani di cui si celebrerà il 20 novembre prossimo, nel giorno della festa, il trecentesimo anniversario della consacrazione alla Beata Vergine Maria, della città di L’Aquila e dell’Arcidiocesi aquilana, avvenuta a vent’anni dal disastroso terremoto del 1703.

Ciò con la possibilità di lucrare l’indulgenza plenaria, alle condizioni prescritte dalla Chiesa, così come concesso da Papa Francesco, con decreti della Penitenzieria Apostolica, per tutte le volte che si partecipa ad un pellegrinaggio, in gruppi numerosi, alla sacra effigie della Beata Vergine invocata come Madonna Salute del Popolo Aquilano.

