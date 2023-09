Antitruffa show, al via il progetto per difendere gli anziani dai raggiri

È stato oggi sottoscritto presso il Palazzo del Governo dal Prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo e dal Vice Sindaco Reggente, Paola Felice, il protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione del progetto del Comune di Campobasso denominato “Antitruffa Show”, finanziato con risorse del Fondo Unico di Giustizia del Ministero dell’Interno.

L’iniziativa, che rappresenta la naturale prosecuzione del progetto “Sentinella Antitruffa”, prevede un percorso formativo rivolto agli anziani volto a fornire, tramite il teatro sociale e la rappresentazione teatrale, strumenti di riconoscimento e difesa contro le truffe.

La progettualità è rivolta a cittadini over-65 individuati mediante avviso pubblico e coinvolti in corsi di recitazione e attività formative, tenute da personale qualificato con approccio multidisciplinare, al fine di affrontare il fenomeno criminoso in modo completo ed esaustivo sotto il profilo normativo, psicologico, educativo e della sicurezza personale.