Dieretta streaming impossibile al consiglio comunale di Agnone

Ieri 22 settembre nel pomeriggio si è svolto il consiglio comunale ad Agnone presso la sala consiliare di Palazzo San Francesco. La trasparenza di un consiglio comunale e' essenziale per l'informativa corretta ai cittadini. Oramai quasi tutti i comuni italiani, anche nel profondo Sud Italia, hanno attivato i servizi per trasmettere il consiglio in live streaming

Invece al comune di Agnone in questa sopracitata aula diventa impossibile anche per noi giornalisti trasmettere in diretta FB. Ieri Altomolise.net non ha trasmesso la diretta del consiglio, pur essendo presenti in aula, perchè i collegamenti wifi erano inesistenti

E' complicato spiegarsi come mai il comune di Agnone non porta il collegamento con la fibra in quell'aula e come mai pur avendo invistito denaro pubblico, migliaia di euro, per l'acquisto di attrezzatura finalizzata ai live streaming,( vedi foto copertina, monitor, server) il servizio non e' stato attivato. Diventa quasi stucchevole parlare in quell'aula di PNRR e investimenti nella PA in digitalizzazione oppure come successo ieri, discutere di Agnone capitale della cultura italiana 2026, quando non si riesce ad attivare un servizio elementare che conoscono anche i bambini e che favorirebbe la corretta informazione superando i “sentiti dire paesani.”