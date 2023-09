Vertenza Unilever, incontro in giunta regionale sul futuro dellâ€™azienda in attesa della nuova societÃ  P2P

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, con gli assessori alle Attività Produttive, Andrea Di Lucente, al Sociale, Gianluca Cefaratti, e la consigliera regionale, Stefania Passarelli, a Palazzo Vitale, hanno incontrato la proprietà dell'azienda Unilever, rappresentata dal direttore generale Paolo De Giovanni, le parti sociali e sindacali.

Un incontro in cui si è discusso del futuro dell'azienda, al momento in una fase transitoria in attesa della nuova società, denominata P2P, partecipata da Unilever al 50%, che rappresenterà una svolta per la stessa azienda e per i dipendenti.

P2P opererà nel settore del riciclaggio della plastica in modo innovativo, una realtà che si pone come innovativa sia per il Sud Italia che per l'Europa meridionale.

La nuova unità produttiva, a Pozzilli, produrrà materie prime plastiche riciclate dal recupero di imballaggi post-consumo.

È previsto, inoltre, un progetto di ricerca e sviluppo di tecnologie innovative che garantiranno, dalla selezione dei rifiuti all’estrusione del compound, un’altissima qualità di materie prime plastiche riciclate immesse sul mercato. Verrà anche sviluppata una tecnologia per il riconoscimento e la separazione del rifiuto attraverso lettori ottici, accoppiati a macchine deep learning che effettueranno il rilevamento del rifiuto mediante apprendimento automatico delle plastiche a fine vita.

P2P sarà in grado di coniugare produzione e attenzione all'ambiente e alla transizione ecologica.

La nuova società permetterà ai circa 70 dipendenti di continuare a lavorare con la prospettiva di un rilancio occupazionale.

L'investimento supererà i 100 milioni di euro, per i quali la proprietà è in attesa della delibera di autorizzazione da parte di Invitalia, dopo la sottoscrizione del nulla-osta dell'Accordo di Sviluppo da parte del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, teso a sostenere il progetto industriale proposto da Packaging to Polymers S.r.l.(P2P).

La CIGS per i dipendenti, per ora fino al 31 dicembre 2023, dovrebbe continuare anche per il 2024 e fino all'avvio della produzione della nuova azienda.

In tale ottica, il Presidente Francesco Roberti ha assicurato che incontrerà i Ministri Urso e Giorgetti, al fine di far sì che l'iter non subisca ulteriori ritardi e per la necessaria tutela dei lavoratori dell'azienda in questa fase di transizione.