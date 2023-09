Saluto nazista all'Oktoberfest, arrestati un 24enne molisano e un lucano

Due ragazzi italiani, uno di Isernia e uno di Matera, di 24anni, sono stati "temporaneamente fermati" durante l'Oktoberfest a Monaco di Baviera. Secondo il quotidiano locale tedesco "Rosenheim", i due giovani avrebbero fatto il saluto nazista, con la mano tesa verso l’alto, nel bel mezzo della celebre manifestazione. I due giovani, che si sono filmati, sarebbero attualmente in stato di arresto, fino al giorno del processo.

I fatti risalgono allo scorso mercoledì 27 settembre. Intorno alle 17:45, i due si sono filmati a vicenda con il telefono mentre si esibivano nel "saluto di Hitler" a braccio alzato e venivano applauditi dai loro amici. Alla vista delle gesta sono intervenuti gli agenti di sicurezza della manifestazione che hanno trattenuto i due italiani fino all'arrivo delle forze dell'ordine.

A quel punto sono stati portati in custodia dalla polizia tedesca con l’accusa di aver utilizzato simboli di organizzazioni anticostituzionali. Poiché entrambi non hanno una residenza permanente in Germania, il giudice ha disposto come provvedimento cautelare che i due restino in stato d'arresto fino alla data del processo, la cui data non è ancora stata fissata, così da evitare un possibile ritorno a casa e che dei due, provenienti dalle provincie di Isernia e di Matera, si perdano così le tracce.