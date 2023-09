CorrIsernia: Il Miglio delle donne patrocinato dalla Polizia di Stato

E' stata presentata questa mattina la XIX edizione della CorrIsernia organizzata dalla NAI, in collaborazione con il Comune di Isernia. Proprio il sindaco della cittadina pentra, Piero Castrataro, l'ha definita "una festa della comunità, con un ricco programma adatto a tutte le età, d'altronde, è questa la bellezza dello sport: principale palestra di vita, fonte di insegnamento per i giovani e primo step per il benessere psicofisico".

Sulla stessa lunghezza d'onda Angelo Campofredano, direttore regionale di Sport&Salute che ha sottolineato l'importanza della promozione sportiva fatta soprattutto in età scolare, aspetto che la Nuova Atletica Isernia riesce a curare grazie all'impegno nel Corrilascuola, per la quale c'è stato già un boom di iscrizioni.

Il presidente della FIDAL Molise Dino Mucci ha rimarcato l'importanza del coordinamento tra le varie istituzioni nella promozione dello sport soprattutto al sud dove si fa più fatica per la carenza di impianti e di risorse. "Per tale ragione va fatto un grande plauso alla NAI per l'impegno, anche nella ricerca delle risorse economiche necessarie per la realizzazione di un evento di tale portata che travalica i confini cittadini e quelli regionali per inserirsi di diritto nel panorama dell'atletica nazionale".

Più che parlare della gara competitiva e dell'aspetto agonistico della manifestazione, nel corso della conferenza stampa si è voluto rimarcare l'aspetto sociale e la centralità del Charity Programm. Erano presenti le associazioni a cui sarà devoluto il ricavato della gara non competitiva di 3 Km: Alba Di Pardo per la LILT di Isernia, Nicandro Ricci per Lions Club Isernia, Marianna Considerato per l'associazione Oltre la Vita e Nino Santoro per la Cooperativa Lai.

Momento clou della presentazione è stato l'annuncio della concessione del patrocinio al Miglio Rosa da parte della Polizia di Stato, che domenica sarà presente in Piazza della Repubblica con un proprio stand quale tappa della campagna di comunicazione "questo non è amore".

Nel suo intervento l'onorevole Elisabetta Lancellotta, tra l'altro capogruppo nella commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere, ha rimarcato quanto lo sport è fattore di inclusione ed educazione anche contro la violenza di genere, ha per questo ringraziato la Polizia di Stato per il notevole lavoro che svolge per estirpare quella che è una piaga sociale. Da delegata provinciale Coni ha definito "lo sport un'agenzia educativa al pari della scuola e della famiglia", ha infine fatto i complimenti al presidente Agostino Caputo e a tutti i suoi collaboratori per gli sforzi fatti in questi anni tanto che la manifestazione è divenuta un esempio di buona organizzazione.

La chiosa è spettata al Presidente Caputo che oltre a ringraziare le istituzioni e i partner commerciali si è soffermato su un aspetto tecnico: il Miglio delle Donne vede l'omologazione del percorso da parte della Federazione, si tratta della prima volta di una gara di miglio su strada in Italia, per cui la vincitrice resterà negli annali.