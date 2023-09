“Il sogno diventa futuro” cortometraggio sulla storia di un sacerdote che fondo' una banca pensando agli "ultimi".

Ieri sera presso il Teatro Italo Argentino di Agnone e' stato presentato il cortometraggio“Il sogno diventa futuro” che racconta la storia della Bcc Abruzzi e Molise

Racconta le origini della banca, nata nel 1903 grazie all’intuizione di Don Epimenio Giannico che fondò la Cassa Rurale Cattolica dei Depositi e Prestiti San Francesco D’Assisi di Atessa. Il sacerdote fu spinto dal contesto in cui vivevano i contadini e gli artigiani in quel tempo, dilaniati dalla povertà e dall’usura. Nel cortometraggio si percepisce benissimo lo spirito di Don Epimenio, il suo coraggio la sua capacità di coinvolgere altri sacerdoti ed alcuni personaggi di Atessa per convincerli che la Banca poteva rappresentare una soluzione ai problemi ma anche diventare propulsore di sviluppo sociale, morale ed economico. La forza di allora della Banca era data da valori come mutualità, solidarietà, cooperazione. Gli stessi valori che la Banca ha oggi, ben 120 anni dopo.

Il cortometraggio scritto e diretto da Tonino di Ciocco e Andrea Cacciavillani, è stata accolta con grande soddisfazione dai vertici della Banca presenti ieri sera al teatro, il direttore generale, Fabrizio Di Marco, il presidente, Vincenzo Pachioli e i membri del consiglio di amministrazione e molti impiegati della BCC.

Inoltre era presente il sindaco di Agnone Daniele Saia, gli autori e la serata e' stata allietata dalle musiche del pianista di talento Michele di Toro.

