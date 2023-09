UniMol, immatricolazioni e iscrizioni 2023/2024: scadenza prorogata al 16 ottobre

L’Università degli Studi del Molise, con decreto del rettore, proroga al 16 ottobre e senza alcuna indennità di mora, la scadenza per le immatricolazioni e le iscrizioni all’a.a. 2023/2024.

La decisione deriva dal fatto che il calendario delle prove di ammissione ai diversi corsi di studio ad accesso programmato, con le relative definizioni e pubblicazione delle graduatorie locali e nazionali, è ancora in svolgimento.

L’università ha così scelto di dare ancora qualche settimana di tempo per perfezionare l’immatricolazione o l’iscrizione, senza alcuna mora, al nuovo anno accademico, oltre che allineare le scadenze e favorire le procedure di immatricolazioni per i dipendenti pubblici che sceglieranno di aderire al progetto ‘PA 110 e lode’, frutto della scelta dell’ateneo di continuare nel solco del protocollo tra UniMol e funzione pubblica.

Per perfezionare l’immatricolazione o l’iscrizione al nuovo anno accademico, basta il pagamento della sola prima rata (156,00 euro) e si acquisisce, così, il numero di matricola e lo status di studente, o si perfeziona e si completa la procedura amministrativa per gli anni successivi al primo. Tutte le procedure sono agevoli e digitalizzate.

Chiudende la procedura entro lunedì 16 ottobre significa non solo non incorrere nel pagamento dei diritti di mora, ma potersi ancora garantire un’opportunità essenziale con il progetto ‘Trasporti gratis’, viaggiando sui mezzi delle compagnie di trasporto regionale e con navette bus dedicate senza costi di abbonamento. È fondamentale però perfezionare l’immatricolazione/iscrizione entro lunedì 16 ottobre per richiedere il servizio su trasporti.unimol.it.

Diverse le opportunità di scelta, 40 i corsi di studi a disposizione, (19 triennali, di cui una in doppio titolo internazionale con l’Albania; 18 magistrali – di cui due in doppio titolo internazionale con Svizzera e Argentina – e tre magistrali a ciclo unico) per un’offerta formativa ampia e trasversale, tra tante conferme e novità importanti.

Per immatricolarsi basta registrarsi al Portale dello Studente, seguendo le indicazioni nella pagina Istruzioni.

Immatricolarsi e iscriversi al più presto per continuare a viaggiare comodi, gratis e in sicurezza con UniMol e raggiungere ogni giorno, da tutti i Comuni del Molise, la sede del tuo corso di laurea con l’abbonamento gratuito e in più navette dedicate sulle tratte: Benevento-Campobasso (andata e ritorno); Foggia-Campobasso (andata e ritorno); Campobasso-Pesche (andata e ritorno); collegamento tra le sedi universitarie.

Con Isee fino a 24mila euro, No tax area: immatricolazioni gratuite ed esonero totale delle tasse all’UniMol (è dovuta solo la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140 euro e imposta di bollo da 16,00 euro);

Il 100 ed il 100 e lode vale un premio all’UniMol, con agevolazioni per neo diplomati con i voti massimi ed in più riduzioni per componenti dello stesso nucleo famigliare.