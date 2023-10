I lavori di messa in sicurezza della via Panoramica di Agnone sono iniziati, la via e' stata parzialmente transennata. I lavori furono aggiudicati in via definitiva nel febbraio 2023 per una somma pari a euro237.252, provenienti da fondi governativi relativi al dissesto idrogeologico del territorio. che presenta un elevato rischio di frana.

Il soggetto aggiudicatorio è Geom Antonio Litterio con sede a Pescopennataro.