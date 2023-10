Contitolazione Teatro Italo Argentina alla compianta attrice Paola Cerimele: Scarano presenta una interrogazione al sindaco Saia

Vincenzo Scarano, Consigliere Comunale e Capogruppo della Lista “Agnone Identità e Futuro” presenta una interrogazione al sindaco di Agnone, Daniele Saia, a proposito della raccolta di 3000 firme e numerose associazioni a richiesta della contitolazione del Teatro Italo Argentino alla compianta attrice di origine agnonese, Paola CERIMELE.

"Interrogazione ex art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Pregiatissimo Sig. Sindaco Dott. Daniele Saia, il sottoscritto Avv. Vincenzo Scarano, Consigliere Comunale e Capogruppo della Lista “Agnone Identità e Futuro”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, considerato  che sembra siano state raccolte circa 3000 firme e che sembra vi sia stata l’adesione di 15 associazioni che operano sul territorio comunale; chiede se il Sindaco o la Giunta si sono attivati  e, nel caso, in che modo e quando, per contitolare il teatro Italo Argentino all’attrice Paola Cerimele, scomparsa prematuramente il 25 agosto 2022 e chiede che all’interrogazione sia data risposta per iscritto. Con osservanza. Agnone, lì 7 ottobre 2023 Avv. Vincenzo Scarano Consigliere e Capogruppo della Lista “Agnone Identità e Futuro”