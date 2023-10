Incendio Fondovalle Verrino: terminate alle 3:00 di stanotte le operazione di spegnimento di dieci ettari di macchia mediterranea

Sono terminate alle 3:00 di stanotte le operazione di spegnimento che hanno

interessato oltre 10 ettari di macchia mediterranea, olivi e noceti zona

Agnone (IS) Fondo Valle del Verrino.

Più squadre dei Distaccamento dei

Vigili del Fuoco di Agnone (IS) sono intervenute ieri alle 17:40 quando sono

state segnalate le fiamme; durante le operazioni di spegnimento presenti

anche i Carabinieri anche per bloccare il traffico dell'arteria stradale

poiché in alcuni punti il fumo aveva invaso la sede stradale. La densa

colonna di fumo e le fiamme erano visibile da tutto l'alto Molise. Alle

operazioni di spegnimento hanno partecipato anche alcune squadre di

volontari nelle ore diurne.