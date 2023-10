Isernia: In città il Pullman Azzurro con la campagna della Polizia di Stato, per la sicurezza stradale.

Proseguono le iniziative della Polizia di Stato in Provincia di Isernia per coinvolgere e sensibilizzare i giovani sulle regole di rispetto e legalità e sui comportamenti più corretti e adeguati per diventare cittadini responsabili e consapevoli.

Puntualissimo questa mattina, il Pullman Azzurro della Polizia Stradale ha sostato all’interno del terminal bus di Piazza della Repubblica aprendo le porte e accogliendo studenti e insegnanti.

Il progetto della Polizia di Stato sulla sicurezza stradale, che ogni anno coinvolge migliaia di ragazzi in tutta la penisola, soprattutto neopatentati e minorenni, con lo scopo di offrire loro un'esperienza legata alla guida sicura, ha interessato la nostra città.

Oggi i protagonisti sono stati i “futuri automobilisti” di Isernia: infatti, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, sono stati coinvolti nel progetto gli studenti degli Istituti Statali d’Istruzione Superiore Majorana-Fascitelli, Fermi-Mattei e Cuoco-Manuppella.

I futuri conducenti sono stati formati e sensibilizzati sui pericoli della strada, promuovendo così la “cultura della guida sicura” per evitare e prevenire comportamenti rischiosi ed irresponsabili in strada e alla guida dei veicoli.

All’interno del Pullman, un’aula scolastica multimediale, dove i poliziotti della Stradale hanno presentato ai ragazzi le dotazioni e gli strumenti di lavoro. Grazie anche ad avanzatissime tecnologie, come il simulatore di guida, che offre la possibilità di sperimentare l’esperienza di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, i giovani hanno potuto comprendere i rischi che si corrono mettendosi alla guida con uno stato psico-fisico alterato.

Il Procuratore della Repubblica di Isernia Carlo Fucci, che ha sostenuto l’iniziativa, ha incontrato personalmente i ragazzi, insieme al Questore Vincenzo Macrì, facendoli riflettere sui pericoli della strada e sulla necessità di affrontare con consapevolezza l’esperienza di guida.

#essercisempre