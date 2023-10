Giornata mondiale delle sindromi PANS-PANDAS: la sede dei Vigili del fuoco si illumina di verde

Come ogni anno, il 9 ottobre si celebra la giornata mondiale della consapevolezza delle sindromi PANS-PANDAS, dai gravi risvolti per i bambini che ne sono affetti. Le Associazioni PANS PANDAS di tutto il mondo, insieme alle famiglie, si uniscono per sensibilizzare e diffondere la conoscenza di queste sindromi post infettive ad esordio improvviso provocate da virus, batteri o altri fattori: neuro-infiammazioni di origine autoimmune, in fase di studio, in cui vengono riscontrati nei bambini, numerosi sintomi neuropsichiatrici di vario genere e gravità.

Per l'occasione nella notte fra il 9 e il 10 ottobre in numerose città italiane i monumenti più importanti sono stati illuminati di verde. Anche i vigili del fuoco del Comando di ISERNIA hanno voluto sostenere questa iniziativa illuminando di luce verde, colore universalmente riconosciuto come simbolo della speranza, la propria sede di servizio per tenere viva la speranza sui bambini affetti da queste patologie pediatriche.