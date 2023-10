Proseguono le ricerche della 13enne Jennifer Vigoni scomparsa da una struttura per minori di Pescolanciano, 8 ottobre

Proseguono le ricerche della minore Jennifer Vigoni, nata a Medellin (Colombia) it 17.06.2010, allontanatasi lo scorso 8 ottobre dalla struttura per minori "Giovanni Paolo II" di Pescolanciano.

Sin dall'immediatezza della notizia di scomparsa, le operazioni di ricerca, coordinate dalla Prefettura di Isernia, hanno visto it coinvolgimento delle Forze di Polizia - Questura, Comando provinciale dei Carabinieri, Comando provinciale della Guardia di Finanza, Polizia Stradale -, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Servizio regionale di Protezione Civile, della Provincia, del Servizio di emergenza territoriale 118.

Nonostante lo sforzo profuso dalle diverse componenti impegnate nelle attivita di ricerca, non si ha ancora alcuna notizia della minore scomparsa. Jennifer 6 alta 1,65 cm, pesa 50 kg, presenta una corporatura esile, occhi di colore scuro e capelli rossi. Al momento dell'allontanamento indossava un pantalone lungo sportivo di colore nero ed una canotta bianca.

Chiunque possa fornire utili informazioni per le ricerche e pregato di contattare it Comando Compagnia Carabinieri di Isernia.

10/10/2023

Prefettura Isernia - Prot. Uscita N.0035104