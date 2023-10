Riapertura della camera iperbarica dellâ€™ospedale Vietri di Larino: sottoscritta la convenzione con lâ€™ex Gemelli

Primi nuovi segnali arrivano dai nuovi vertici Asrem con la riapertura della camera iperbarica dell’ospedale Vietri di Larino. E’ stata infatti sottoscritta la convenzione con l’ex Gemelli attraverso cui il Responsible Research Hospital metterà a disposizione gli anestesisti per due giorni a settimana.

Si tratta di una notizia importante per il Molise e non solo in quanto il centro iperbarico ha sempre rappresentato un punto di riferimento anche per le regioni confinanti. La struttura all’avanguardia, costata migliaia di euro è l’unica nel centro-sud. La sua è una storia infinita, chiusa e riaperta più volte.