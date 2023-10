Meteo - L’ottobrata ha le ore contate: dal weekend arriva l’autunno sull’Italia

L’ottobrata ha le ore contate: dal weekend arriva l’autunno sull’Italia. L’anticiclone afro-mediterraneo, responsabile nei giorni scorsi di svariati record di temperatura massima mensile verrà scalzato dalle prime perturbazioni autunnali. La nostra Penisola risentirà infatti dall’azione congiunta di una circolazione depressionaria in avanzamento dall’Iberia e di correnti più fredde in arrivo da Nordest, pilotate da un robusto campo di alte pressioni in rinforzo tra l’Europa centrale e i Paesi Scandinavi.” Sotto il profilo termico già da lunedì 16 ottobre le temperature subiranno un crollo. “Nel dettaglio: se sino a domenica le massime potranno ancora raggiungere i 25-28°C, entro metà della prossima settimana faticheremo a toccare i 14/16°C al Nordovest, i 17/20°C tra Nordest e regioni centrali”, hanno spiegato da 3bmeteo. “Per quanto concerne le piogge” - conclude Mazzoleni – “le precipitazioni più intense sono attese tra lunedì e martedì al Centro.