Assemblea regionale del tavolo nazionale dei contratti di fiume si terrà a Campobasso il prossimo 16 ottobre, alle ore 9.00, presso la Sala Parlamentino della Giunta Regionale, in Via Genova, n.

Con la Deliberazione di Giunta Regionale N. 95 del 2019 la Regione Molise ha aderito alla "Carta Nazionale di Contratti di Fiume", riconoscendo a questi ultimi il ruolo di strumenti di programmazione negoziata e partecipata per la gestione dei bacini fluviali della regione Molise, ai fini del contenimento del degrado e della riqualificazione ambientale dei territori fluviali interessati, strumenti in grado di promuoverne, al contempo, lo sviluppo socio-economico sostenibile.

L'evento costituirà un momento di informazione e di partecipazione al quale sono invitati rappresentanti delle istituzioni Nazionali e Regionali, delle Amministrazioni Comunali del Molise e di altri Enti Pubblici, oltre a rappresentanti delle associazioni, organizzazioni professionali ed operatori economici, in veste di portatori di interesse a vario titolo coinvolti su temi, processi ed azioni connessi con la costruzione e l'attuazione dei Contratti di Fiume nel territorio della Regione Molise, attraverso la costituzione di partenariati pubblico-privati.

Tra gli obiettivi dell'iniziativa vi è quello di presentare le esperienze in corso nella Regione Molise e di focalizzarne gli aspetti e le questioni più rilevanti che stanno emergendo, da portare in discussione all'incontro di tutte le Regioni nell'ambito del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, che si terrà a Napoli nel prossimo mese di dicembre, con la principale finalità di formalizzare proposte da presentare al Governo, nell'intento di consolidare i Contratti di Fiume a livello regionale e nazionale.

L' evento in oggetto, si terrà a Campobasso il prossimo 16 ottobre, alle ore 9.00, presso la Sala Parlamentino della Giunta Regionale, in Via Genova, n. 11.

Programma: https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2023/L/LOCANDINAfiume.pdf