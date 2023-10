Scuola Edile del Molise Proroga dei termini del bando di concorso "EdilMovie" sul tema del lavoro e della sicurezza nel mondo delle costruzioni

Si comunica la Proroga dei termini per la partecipazione al bando di concorso "EDILMOVIE". Si avrà tempo fino alle ore 00.00 del 20 Novembre 2023 per partecipare al bando presente sulla homepage della Scuola Edile del Molise (www.scuolaedilemolise.it), Ente Unico Formazione e Sicurezza, per la realizzazione di video e immagini sul tema del lavoro e della sicurezza nel mondo delle costruzioni.

"EdilMovie" è un'iniziativa inserita all'interno del percorso "Trasformazione" avviato dalla Scuola Edile del Molise e le parti sociali (ANCE-ACEM Molise, FILLEA CGIL Molise, FILCA CISL Molise, FENEAL UIL Molise) per promuovere la crescita della cultura del lavoro e della sicurezza in edilizia.

La partecipazione al concorso è gratuita, possono partecipare scuole di qualsiasi grado, università, società e aziende, associazioni, lavoratori, professionisti e semplici appassionati, in forma singola o associata.