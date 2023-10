16 esperti per il Pnrr, Di Lucente: «Oggi la pubblicazione dei bandi sul sito Inpa»

Sono stati pubblicati oggi, venerdì 13 ottobre, i bandi di selezione per i 16 esperti in diversi settori nell’ambito del piano PNRR. Le figure professionali, altamente specializzate, sosterranno l’amministrazione nella fase di istruzione delle pratiche e di analisi, ma saranno anche da stimolo per migliorare le performance di settori importanti quali la transizione ecologica o quella digitale.

«L’apertura delle candidature è fissata ad oggi (13 ottobre) e andrà avanti fino a venerdì 27 sul sito

della funzione pubblica InPA, così da garantire la massima diffusione su tutto il territorio nazionale.

Speriamo in una larga partecipazione così da poter selezionare i migliori professionisti che potranno aiutare la regione Molise a migliorare i propri servizi nei confronti dei cittadini” ha commentato l’assessore al Personale, Andrea Di Lucente. Che ha ricordato come “in un momento di forte penuria di personale e di necessità di un’alta specializzazione, questa opportunità dovrà essere sfruttata al meglio”.

Nello specifico, verranno si avvierà la selezione per:

n. 1 Ingegnere civile con competenze in edilizia sanitaria;

n. 1 Ingegnere energetico con competenze in energie rinnovabili;

n. 1 Esperto giuridico in materia di energie rinnovabili;

n. 1 Esperto giuridico in materia di business intelligence/infrastrutture digitali;

n. 1 Geologo con competenze in valutazioni ambientali;

n. 1 Geologo con competenza in materia di edilizia e urbanistica;

n. 1 Esperto informatico con competenze in Business Intelligence e infrastrutture digitali;

n. 2 Ingegneri ambientali;

n. 1 Avvocato con competenze in diritto ambientale;

n. 3 esperti digitali

n. 2 Ingegneri con competenze in business intelligence e Infrastrutture digitali;

1 Architetto con competenze in competenza in edilizia e urbanistica, autorizzazioni paesaggistiche e pianificazione territoriale.

Dopo la selezione effettuata sul portale InPA, si dovrà sostenere un colloquio.