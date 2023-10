Il Molise della biodiversità, vince la scommessa del TTG Travel Experience di Rimini,

Il Molise della biodiversità, vince la scommessa del TTG

Enti turistici, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive e servizi per il turismo sono i key player del TTG Travel Experience di Rimini, giunto quest’anno alla sessantesima edizione in programma dall’11 al 13 ottobre nella spettacolare cornice del quartiere fieristico della città romagnola: un appuntamento di assoluto richiamo nazionale e internazionale a cui non poteva mancare la Regione Molise, rappresentata dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo presente in fiera con uno stand ispirato alla scoperta del territorio molisano e della sua ricchissima biodiversità.

Identità, sinergia, innovazione sono le parole d’ordine delle iniziative rivolte a far crescere il Molise come destinazione turistica di qualità, capace di attirare un numero crescente di viaggiatori curiosi e motivati. Tra queste la firma dell’accordo programmatico che ha visto protagoniste la Confartigianato Imprese Molise, nella persona del presidente Romolo D’Orazio, e la stessa AAST, con il commissario straordinario on. Remo Di Giandomenico. “Le imprese artigiane – queste le parole di D’Orazio - sono una risorsa importante per il nostro territorio e per la sopravvivenza delle tradizioni, possono rappresentare un volano per lo sviluppo del settore esperienziale del Molise”.

Nella seconda giornata della rassegna hanno preso il via gli appuntamenti fra gli operatori del settore e i buyer nazionali ed esteri interessati a scoprire il Molise e le sue peculiarità. Oltre una ventina gli imprenditori molisani coinvolti tra agenzie che effettuano attività di tour operator, strutture alberghiere e para-alberghiere, aziende agrituristiche e compagnie nautiche.

Molto apprezzata per la sua originalità, senza contare il valore didattico e formativo, la presenza nello stand di alcuni studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto Alberghiero di Vinchiaturo. Sara Del Corso, Michele Palmieri, Noemi Reale e Luciano Rendi (questi i nomi dei quattro giovani), coordinati dai docenti Roberta Minì e Giuseppe Marotta, hanno dato prova della loro abilità nell’allestimento e nel servizio delle degustazioni che hanno animato lo stand richiamando un folto pubblico. Grande apprezzamento è stato tributato ai cocktail a base di Tintilia della Cantina Terresacre e gin “I Peccati del Duca”, ideati dal bartender di origine molisana Charles Flamminio, che ha proposto raffinati abbinamenti di gusto e di aroma. Alta gamma di prodotti ha accompagnato la degustazione. Le aziende coinvolte : Papa Confetti, Nutfruit, Le Quattro Cannelle con confetti, mandorle e biscotti dell’antica Venafro hanno letteralmente deliziato i palati delle centinaia di avventori che nel prendere d’assalto lo stand hanno decisamente tributato il successo dell’iniziativa tutta molisana.

“Il Molise è una regione unica e speciale, in cui ogni viaggiatore trova spunti di scoperta: dai paesaggi ai sapori, dalla storia alle tradizioni” così riassume la giornalista Lucia Iannucci, nuovo editore del prestigioso mensile di turismo Itinerari e Luoghi. Chiunque voglia sperimentare una vacanza genuina e originale allo stesso tempo non può mancare un viaggio in questi territori, che il grande scrittore molisano Francesco Jovine ha celebrato in pagine di vibrante intensità. Dello stesso tenore le confortanti parole del presidente di Legambiente Antonio Nicoletti e dei tanti ospiti dello stand tra cui rappresentanti della politica nazionale e delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Sardegna. Uno stand decisamente accattivante che nel suscitare interesse ha ripercorso tratti culturali ed ambientali, che solo una regione biodiversa come il Molise sa offrire. Arrivederci al 2024, anno mondiale della biodivestità.