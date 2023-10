DIOCESI DI TRIVENTO, Assemblea Diocesana di Inizio Anno Pastorale, Agnone, Chiesa Santa Maria di Costantinopoli, 13 ottobre 2023.

Si è tenuta il 13 ottobre 2023 ad Agnone, presso la Chiesa Maria Santissima di Costantinopoli, l'Assemblea Diocesana di Inizio Anno Pastorale, fortemente voluta da S.E. Mons. Claudio Palumbo, orientata a far riflettere la Chiesa Locale, in quest'anno di discernimento del Cammino Sinodale delle Chiese che sono in Italia sul tema: "Oltre la Crisi: l'Annuncio del Vangelo per guardare al futuro" . Relatore il Prof. Don Francesco Cosentino, Officiale della Segreteria di Stato e docente della Pontificia Università Gregoriana. Sono intervenuti pressochè la quasi totalità dei Presbiteri, le suore presenti in diocesi, molti catechisti, operatori pastorali, ministri straordinari della comunione, associazioni, movimenti, la Commissione Sinodale Diocesana, i membri del Consiglio Pastorale, nonchè molti referenti del Sinodo nelle Parrocchie, per circa 340 partecipanti.

La Chiesa Locale tutta si è sentita motivata a stringersi attorno al suo Pastore in questo evento molto importante, anche in vista del lavoro sinodale dell'anno di discernimento del cammino sinodale che sta per iniziare. Il Prof. Cosentino ha svolto una relazione molto puntuale e precisa, affrontando il tema della crisi della Fede, che oggi deve divenire un'opportunità per spingerci ad una azione evangelizzatrice e missionaria rinnovata, che, piuttosto che indurci al pessimismo, deve spingerci a ripensare noi stessi come Chiesa per riscoprire un cammino di fedeltà a Cristo che rinnovi dal profondo la nostra comunità di fede, di modo che manifesti il vero volto di Dio al mondo, superi la tentazione di chiudersi nel suo piccolo mondo, rinnovi profondamente le strutture in modo di essere Chiesa Comunione,

in un'ottica di corresponsabilità di tutti i battezzati, chiamati ad essere soggetti attivi di evangelizzazione, e ripensi le strutture materiali nell'ottica della missione ecclesiale anche per raggiungere i lontani, annunci il vero volto di Dio superando gli stereotipi odierni del mondo contemporaneo che vedono solo un volto umano e gerarchico della Chiesa, riscopra la capacità di ascolto dei fedeli del territorio, cosa che implica il ripensare la parrocchia, ricominci ad annunciare il Kerigma non dando per scontato di essere in un mondo cristiano.

Una relazione, come si può vedere dal dal video relativo, che ha coinvolto tutti i presenti, e che è servita molto come introduzione al lavoro sinodale previsto in Diocesi quest'anno attraverso le Assemblee Sinodali Foraniali e Parrocchiali, gli Organismi di Partecipazione Diocesana, il Collegio Presbiterale, i Religiosi e le Religiose. Al termine dell'Assemblea, durante la celebrazione comunitaria del Vespro, S.E. Mons. Claudio Palumbo ha conferito il mandato catechistico per l'anno 2023 2024 a circa una cinquantina di catechisti presenti e ha rinnovato il ministero straordinario della comunione per circa 20 ministri straordinari, che svolgeranno la loro opera di visita, conforto e il ministero della consolazione presso gli ammalati e i disabili delle loro parrocchie.