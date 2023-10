Fernando Sica, colonna del calcio Agnonese, oggi compie 70 anni. Auguri!

Oggi gli auguri vanno al prof Fernando Sica. Docente in pensione compie 70 anni!

Il prof Sica è un vero personaggio nel mondo del calcio. Da circa 25 anni è il responsabile del settore giovanile del calcio agnonese. Ha seguito nel percorso sportivo intere generazioni di bambini e ragazzi con capacità professionali e umane. Regista di tante iniziative, in collaborazione con l'intera dirigenza della società la Polisportiva Olympia Agnonese, ha reso la scuola calcio un fiore all'occhiello dell'intera comunità e fulcro di attrazione per i paesi limitrofi, per la regione Molise e fuori regione

Auguri al prof Sica e ai suoi familiari da Altomolise.net