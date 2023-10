Un incendio nella zona industriale di Pozzilli (IS) ha tenuto impegnati i Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontario di Venafro. Limitati per fortuna i danni, circa mille metri quadri con danneggiamenti alla linea Telecom e ad una struttura del impianto di sollevamento acqua del consorzio industriale Isernia Venafro. In supporto anche un squadra dei Vigili del Fuoco della sede Centrale di Isernia.