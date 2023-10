Assunzioni in Molise Poste Italiane: Syrgena Labi, 30 anni, di origine albanese, laureata,direttrice monoperatore dell’ufficio postale di Pescopennataro.

Syrgena racconta il suo percorso. “A novembre del 2021 ho inviato la mia candidatura e a marzo 2022 è cominciato l’iter di selezione: prima un test di logica e poi un colloquio online con una responsabile di selezione del personale a Roma. Dopo i primi quattro mesi di formazione e affiancamento, da gennaio 2022 ho iniziato a gestire l’ufficio postale di Pescopennataro. Sono veramente grata per la fiducia e questa opportunità: in Poste sto vivendo tanti momenti intensi, alcuni difficili e altri di grande crescita”.

La dipendente è anche un’assistente sociale e con la cooperativa di cui è socia dal 2018 segue persone che necessitano di un sostegno psicologico, economico, sociale e culturale. Un impegno diverso rispetto a quello dell’ufficio postale, ma Syrgena ha trovato degli elementi in comune: “Il rapporto costante con i clienti – spiega – è alla base del mio lavoro da direttore e da assistente sociale. Entrambe le professioni richiedono un rapporto di fiducia duraturo con le persone, professionalità, capacità comunicative, gentilezza e chiarezza nell’esporre una soluzione concreta ai loro bisogni. In entrambe le professioni è necessario analizzare e comprendere quello che il cliente chiede”.

In ufficio postale capita anche di servire cittadini stranieri: “Oltre all’albanese parlo correttamente il francese, che in molti casi mi consente di aiutare i migranti della Costa d’Avorio che vivono a Pescopennataro. In più, a settembre del 2022 mi sono iscritta al corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere: mi piacerebbe mettere le mie conoscenze linguistiche al servizio del mio lavoro anche in futuro”.