Il rosa e l’azzurro illumineranno il Monumento ai Caduti di Agnone per celebrare il Babyloss Awareness Day, giornata di sensibilizzazione sul lutto perinatale.

Per la giornata di oggi, dalle ore 18:00 in poi, il monumento ai caduti sarà illuminato con i colori simbolo di questa giornata.

"Una culla vuota è un segreto. Un segreto colmo di dolore, scomodo ai più, di cui fa paura parlare.

A volte in un corpo accade qualcosa di strano; un grembo, che prima era rigoglioso, ed un seno, pronto a nutrire, si ritrovano a lottare faticosamente contro delle braccia deserte ed un cuore spezzato. È proprio in quel momento che una madre acquista un dono inaspettato e non voluto, il dono dell’invisibilità.

In Italia si stima che una donna su sei venga colpita da un lutto perinatale, una perdita che può verificarsi durante la gravidanza, al momento del parto o subito dopo la nascita. La perdita improvvisa di un figlio atteso ed amato è disarmante, lascia confusi e smarriti. In una società dove parlare di morte perinatale è un tabù, coloro che subiscono una perdita simile vengono abbandonati ancora di più al loro dolore. Molto spesso non si riceve un aiuto psicologico adeguato, ci si interfaccia con un personale sanitario non formato per queste situazioni, non si hanno indicazioni chiare e libere per la volontà o meno di una sepoltura ed il rientro alla quotidianità peggiora l’accettazione e la consapevolezza del lutto. Il 15 ottobre celebrando il Baby Loss Awareness Day con l’iniziativa “Illumina il 15 ottobre”, si vuole far luce su questa delicata realtà che molte donne e coppie si ritrovano ad affrontare. Imparare ad essere informati e consapevoli di una realtà vuol dire accoglierla e rispettarla.