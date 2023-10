Olympia Agnonese- San Pietro in Valle al Civitelle di Agnone finisce in paritÃ  1-1.

La gara della sesta giornata del campionato regionale di eccellenza, disputatasi oggi 15 Ottobre allo stadio Civitelle di Agnone finisce in parità 1-1.

L'Olympia Agnonese, opposta alla compagine del San Pietro in Valle, non conferma quanto di positivo aveva espresso nella gara precedente, una prestazione quella odierna da passo indietro. Le aspettative erano quelle di una vittoria da 3 punti che avrebbe consentito di compiere un bel passetto in avanti nella classifica generale.



La sintesi della gara recita di un buon inizio da parte dei locali, condotta per lunghi tratti da un maggiore possesso palla rispetto all'avversario, ma non determinante ai fini della realizzazione. Spentesi le folate iniziali messe in campo dall'Olympia, è la squadra ospite a mostrare una maggiore incisività in fase offensiva, diverse sono le opportunità per portarsi in vantaggio, agevolati anche dalle troppe distrazioni difensive che i granata dispensano. Fatale è la mezz'ora di gioco, quando l'attaccante ospite Iovine, riesce a portare in vantaggio la sua squadra, con una buona dose di complicità degli Agnonesi.I minuti restanti della prima frazione di gioco terminano senza che il risultato subisca variazioni.





La seconda parte della gara non cambia il copione, sono sempre gli avanti della squadra ospite a creare difficoltà e pericoli costanti al portiere granata Perucca, bravo in diverse circostanze nell'evitare che il vantaggio ospite assumesse proporzioni diverse tenendo in vita le possibilita' di raggiungere la parità.

Le diverse sostituzioni operate dalla panchina granata, scuotono dal torpore gli undici in campo, la voglia è la determinazione messa in campo dal centrocampista Mancuso e dal baby classe 2007 Simone Miscischia, spostano i minuti finali di gara a tutto vantaggio dell'Olympia, il recupero di palla effettuato al 87'' da Miscischia, innesca il sevizio per Colato, che a sua volta serve Litterio, il quale di prima intenzione mette palla in area creando l'ansia necessaria ai difensori del San Pietro in Valle, tanto da indurre l'esperto Pifano nel commettere l'errore di depositare di testa la sfera nella propria porta, nel tentativo di sventarne il pericolo. Incidente che permette ai granata di acciuffare un pareggio quasi insperato.Il fischio finale del direttore di gara sig. De Lucia della sezione di Isernia giunge dopo 4' di recupero. La voglia di vedere una squadra diversa è nelle aspettative di tutti, ma, la crescita richiede tempo e pazienza, le ricostruzioni non avvengono nell'immediato, quindi il motto è pazientare.