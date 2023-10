Brochure informativa in caso di allontanamento persone con danno cognitivo

Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse promuove la diffusione della brochure informativa sull’allontanamento delle persone con danno cognitivo. https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2023/B/brochure-persone-danno-cognitivo.pdf

Si informa che l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse ha predisposto una brochure con la quale vengono fornite indicazioni sulle iniziative da adottare per prevenire l’allontanamento di persone con danno cognitivo (Alzheimer o altro tipo di demenza) e su come agevolarne la ricerca e il ritrovamento in caso di scomparsa.

La brochure, che ad ogni buon fine e per la massima divulgazione si allega, è rivolta ai familiari della persona a rischio di scomparsa e ai cittadini, in quanto richiama l’attenzione sul comportamento da tenere quando si incontra una persona in evidente stato disorientamento. Il contenuto è scaricabile anche al seguente link: https://commissari.gov.it/media/rjod1okq/brochure-persone-danno-cognitivo.