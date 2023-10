Agnone: Cerimonia di consegna Benemerenze e medaglie al personale che si e' adoperato a contrastare la pandemia covid 19

Il comune di Agnone consegnerà gli attestati di benemerenza a tutti i volontari che durante l'emergenza della pandemia da coronavirus hanno contribuitp a contrastare detta pandemia.

La comunicazione del Sindaco di Agnone Daniele Saia

“Sono lieto di invitare le SS.LL. illustrissime alla consegna degli attestati di benemerenza con relativa medaglia, a tutto il personale medico, infermieristico, paramedico, di protezione civile e amministrativo che a vario titolo ha prestato assistenza alla popolazione Alto Molisana in occasione dell’emergenza dovuta al virus Covid-19, in particolar modo in relazione alla gestione della campagna vaccinale. La manifestazione si terrà il giorno 22 ottobre 2023 (domenica) alle ore 17,00 presso la Sala Consiliare di Palazzo San Francesco in via Beato Lucci a Agnone.”